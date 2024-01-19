Тихон Поликарпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихон Поликарпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Поликарп Антонов

Мать: Афимья Степанова

Бракосочетание
25.04.1810 ст.

Жена: Дарья Еремеева

Богоявленка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.12.1814 ст.

Сын: Петр Тихонов

Мать ребёнка: Дарья Еремеева

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мария Тихонова

Мать ребёнка: Дарья Еремеева

Рождение ребёнка
02.06.1830 ст.

Сын: Кирилл Тихонов

Мать ребёнка: Дарья Еремеева

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Тихонова

Мать ребёнка: Дарья Еремеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Тихонова

Мать ребёнка: Дарья Еремеева

Смерть
Неизвестно
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