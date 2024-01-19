Тихон Поликарпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Поликарп Антонов
Мать: Афимья Степанова
Бракосочетание
25.04.1810 ст.
Жена: Дарья Еремеева
Богоявленка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.12.1814 ст.
Сын: Петр Тихонов
Мать ребёнка: Дарья Еремеева
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мария Тихонова
Мать ребёнка: Дарья Еремеева
Рождение ребёнка
02.06.1830 ст.
Сын: Кирилл Тихонов
Мать ребёнка: Дарья Еремеева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Тихонова
Мать ребёнка: Дарья Еремеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Тихонова
Мать ребёнка: Дарья Еремеева
Смерть
Неизвестно