Семион Поликарпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемион Поликарпов

Семион Поликарпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Поликарп Антонов

Мать: Афимья Степанова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close