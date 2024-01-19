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Семион Поликарпов
Семион Поликарпов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1804
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Поликарп Антонов
1774 г.р.
Мать
Афимья Степанова
1777 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец:
Поликарп Антонов
Мать:
Афимья Степанова
Смерть
Неизвестно
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