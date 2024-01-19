Афимья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Тихон Поликарпов

Отец ребёнка: Поликарп Антонов

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Стефанида Поликарпова

Отец ребёнка: Поликарп Антонов

Рождение ребёнка
25.09.1800

Сын: Андрей Поликарпов

Отец ребёнка: Поликарп Антонов

Рождение ребёнка
1804

Сын: Семион Поликарпов

Отец ребёнка: Поликарп Антонов

Рождение ребёнка
1813

Сын: Поникаров Иван Поликарпов

Отец ребёнка: Поликарп Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поликарп Антонов

Смерть
Неизвестно
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