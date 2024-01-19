Афимья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1793
Сын: Тихон Поликарпов
Отец ребёнка: Поликарп Антонов
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Стефанида Поликарпова
Отец ребёнка: Поликарп Антонов
Рождение ребёнка
25.09.1800
Сын: Андрей Поликарпов
Отец ребёнка: Поликарп Антонов
Рождение ребёнка
1804
Сын: Семион Поликарпов
Отец ребёнка: Поликарп Антонов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Поникаров Иван Поликарпов
Отец ребёнка: Поликарп Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поликарп Антонов
Смерть
Неизвестно