Переборова (Волоцкая) Ольга Ксенофонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1878
Дата смерти12.03.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1878
Бракосочетание
23.?.1901
Супруг(-а): Ольга Ксенофонтовна Переборова (Волоцкая)
Рождение ребёнка
06.06.1904
Дочь: Магницкая Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Переборов Сергей (Иосифович)
Рождение ребёнка
13.12.1906
Сын: Переборов Иосиф Сергеевич
Отец ребёнка: Переборов Сергей (Иосифович)
Рождение ребёнка
27.07.1908
Дочь: Годовицына Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Переборов Сергей (Иосифович)
Рождение ребёнка
18.12.1913
Сын: Переборов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Переборов Сергей (Иосифович)
Посадская ул., д.18/32 (место жит.)
Смерть
12.03.1967
Похороны
Неизвестно
Шуя, Россия