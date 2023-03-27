Переборова (Волоцкая) Ольга Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переборова (Волоцкая) Ольга Ксенофонтовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1878

Дата смерти

12.03.1967

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1878

Отец: Волоцкий Ксенофонт Евграфович

Мать: Волоцкая Наталия Павловна

Бракосочетание
23.?.1901

Муж: Переборов Сергей (Иосифович)

Супруг(-а): Ольга Ксенофонтовна Переборова (Волоцкая)
Рождение ребёнка
06.06.1904

Дочь: Магницкая Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Переборов Сергей (Иосифович)

Рождение ребёнка
13.12.1906

Сын: Переборов Иосиф Сергеевич

Отец ребёнка: Переборов Сергей (Иосифович)

Рождение ребёнка
27.07.1908

Дочь: Годовицына Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Переборов Сергей (Иосифович)

Рождение ребёнка
18.12.1913

Сын: Переборов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Переборов Сергей (Иосифович)

Посадская ул., д.18/32 (место жит.)
Смерть
12.03.1967
Похороны
Неизвестно
Шуя, Россия
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