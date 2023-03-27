Архангельская (Волоцкая) Августа Ксенофонтовна
Место рожденияс. Васильевское Ивановской области
Дата рождения23.11.1889
Дата смертиПосле 1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1889
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архангельский Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архангельский Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1936