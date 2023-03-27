Архангельская (Волоцкая) Августа Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхангельская (Волоцкая) Августа Ксенофонтовна

Архангельская (Волоцкая) Августа Ксенофонтовна

Место рождения

с. Васильевское Ивановской области

Дата рождения

23.11.1889

Дата смерти

После 1936

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

Около 1854 г.р.

Муж

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1889

Отец: Волоцкий Ксенофонт Евграфович

Мать: Волоцкая Наталия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архангельский Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архангельский Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архангельский Сергей Иванович

Смерть
После 1936

Мы используем куки для улучшения работы сайта.