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Волоцкая Наталия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Около 1939

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1878

Дочь: Переборова Ольга Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Волоцкий Ксенофонт Евграфович

Рождение ребёнка
14.08.1880

Сын: Волоцкий Евграф Ксенофонтович

Отец ребёнка: Волоцкий Ксенофонт Евграфович

Рождение ребёнка
04.10.1884

Сын: Волоцкий Сергей Ксенофонтович

Отец ребёнка: Волоцкий Ксенофонт Евграфович

Рождение ребёнка
23.11.1889

Дочь: Архангельская Августа Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Волоцкий Ксенофонт Евграфович

с. Васильевское Ивановской области
Рождение ребёнка
29.09.1894

Сын: Волоцкий Иван Ксенофонтович

Отец ребёнка: Волоцкий Ксенофонт Евграфович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волоцкий Константин Ксенофонтович

Отец ребёнка: Волоцкий Ксенофонт Евграфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зябликова Анфиса Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Волоцкий Ксенофонт Евграфович

Смерть
Около 1939
с. Васильевское Ивановской области
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