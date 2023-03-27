Волоцкая Наталия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиОколо 1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1878
Дочь: Переборова Ольга Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Волоцкий Ксенофонт Евграфович
Рождение ребёнка
14.08.1880
Сын: Волоцкий Евграф Ксенофонтович
Отец ребёнка: Волоцкий Ксенофонт Евграфович
Рождение ребёнка
04.10.1884
Сын: Волоцкий Сергей Ксенофонтович
Отец ребёнка: Волоцкий Ксенофонт Евграфович
Рождение ребёнка
23.11.1889
Дочь: Архангельская Августа Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Волоцкий Ксенофонт Евграфович
с. Васильевское Ивановской области
Рождение ребёнка
29.09.1894
Сын: Волоцкий Иван Ксенофонтович
Отец ребёнка: Волоцкий Ксенофонт Евграфович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волоцкий Константин Ксенофонтович
Отец ребёнка: Волоцкий Ксенофонт Евграфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зябликова Анфиса Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Волоцкий Ксенофонт Евграфович
Смерть
Около 1939
с. Васильевское Ивановской области