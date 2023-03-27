Волоцкий Ксенофонт Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волоцкий Ксенофонт Евграфович

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Место рождения

с. Васильевское Ивановской области

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Волоцкий Евграф Алексеевич

Мать: Волоцкая Ольга Даниловна

с. Васильевское Ивановской области
Рождение ребёнка
11.07.1878

Дочь: Переборова Ольга Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна

Рождение ребёнка
14.08.1880

Сын: Волоцкий Евграф Ксенофонтович

Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна

Рождение ребёнка
04.10.1884

Сын: Волоцкий Сергей Ксенофонтович

Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна

Рождение ребёнка
23.11.1889

Дочь: Архангельская Августа Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна

с. Васильевское Ивановской области
Рождение ребёнка
29.09.1894

Сын: Волоцкий Иван Ксенофонтович

Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волоцкий Константин Ксенофонтович

Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зябликова Анфиса Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
диакон Троицкой церкви с. Васильевское
Смерть
Неизвестно
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