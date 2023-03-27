Волоцкий Ксенофонт Евграфович
Место рожденияс. Васильевское Ивановской области
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
с. Васильевское Ивановской области
Рождение ребёнка
11.07.1878
Дочь: Переборова Ольга Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна
Рождение ребёнка
14.08.1880
Сын: Волоцкий Евграф Ксенофонтович
Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна
Рождение ребёнка
04.10.1884
Сын: Волоцкий Сергей Ксенофонтович
Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна
Рождение ребёнка
23.11.1889
Дочь: Архангельская Августа Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна
с. Васильевское Ивановской области
Рождение ребёнка
29.09.1894
Сын: Волоцкий Иван Ксенофонтович
Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волоцкий Константин Ксенофонтович
Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зябликова Анфиса Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
диакон Троицкой церкви с. Васильевское
Смерть
Неизвестно