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Волоцкий Федор Евграфович

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Место рождения

Погост Дмитриевский в Пропастищах Ковровского уезда

Дата рождения

10.02.1843

Дата смерти

21.01.1884

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1843

Отец: Волоцкий Евграф Алексеевич

Мать: Волоцкая Ольга Даниловна

Погост Дмитриевский в Пропастищах Ковровского уезда
Рождение ребёнка
1871

Сын: Волоцкий Александр Федорович

Мать ребёнка: Волоцкий ?

с.Андреевское Александровского уезда
Рождение ребёнка
1872

Сын: Волоцкий Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Волоцкий ?

с.Андреевское Александровского уезда
Рождение ребёнка
1875

Сын: Волоцкий Петр Федорович

Мать ребёнка: Волоцкий ?

. Овчухи Владимирского уезда
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Волоцкий ?

. Овчухи Владимирского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волоцкий ?

Смерть
21.01.1884
. Овчухи Владимирского уезда
Похороны
Неизвестно
. Овчухи Владимирского уезда
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