Волоцкий Федор Евграфович
Место рожденияПогост Дмитриевский в Пропастищах Ковровского уезда
Дата рождения10.02.1843
Дата смерти21.01.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1843
Погост Дмитриевский в Пропастищах Ковровского уезда
Рождение ребёнка
1871
Сын: Волоцкий Александр Федорович
Мать ребёнка: Волоцкий ?
с.Андреевское Александровского уезда
Рождение ребёнка
1872
Сын: Волоцкий Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Волоцкий ?
с.Андреевское Александровского уезда
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Волоцкий ?
. Овчухи Владимирского уезда
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Волоцкий ?
. Овчухи Владимирского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волоцкий ?
Смерть
21.01.1884
. Овчухи Владимирского уезда
Похороны
Неизвестно
. Овчухи Владимирского уезда