Волоцкий Евграф Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти15.05.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Волоцкий Василий Евграфович
Мать ребёнка: Волоцкая Ольга Даниловна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Елизавета Евграфовна
Мать ребёнка: Волоцкая Ольга Даниловна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Александра Евграфовна
Мать ребёнка: Волоцкая Ольга Даниловна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Тихомирова Мария Евграфовна
Мать ребёнка: Волоцкая Ольга Даниловна
Пропастищи Ковровского уезда
Рождение ребёнка
1842
Сын: Волоцкий Андрей Евграфович
Мать ребёнка: Волоцкая Ольга Даниловна
Рождение ребёнка
10.02.1843
Сын: Волоцкий Федор Евграфович
Мать ребёнка: Волоцкая Ольга Даниловна
Погост Дмитриевский в Пропастищах Ковровского уезда
Рождение ребёнка
1848
Сын: Волоцкий Михаил Евграфович
Мать ребёнка: Волоцкая Ольга Даниловна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Волоцкий Ксенофонт Евграфович
Мать ребёнка: Волоцкая Ольга Даниловна
с. Васильевское Ивановской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волоцкая Ольга Даниловна
Работа или профессия
Неизвестно
священник в пог. Дмитриевский, что в Пропастищах, Ковровского у.
Смерть
15.05.1865
Погост Дмитриевский в Пропастищах Ковровского уезда