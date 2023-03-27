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Волоцкий Евграф Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

15.05.1865

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Волоцкий Алексей Дмитриевич

Мать: Волоцкая Авдотья Афонасьевна

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Волоцкий Василий Евграфович

Мать ребёнка: Волоцкая Ольга Даниловна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Елизавета Евграфовна

Мать ребёнка: Волоцкая Ольга Даниловна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Александра Евграфовна

Мать ребёнка: Волоцкая Ольга Даниловна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Тихомирова Мария Евграфовна

Мать ребёнка: Волоцкая Ольга Даниловна

Пропастищи Ковровского уезда
Рождение ребёнка
1842

Сын: Волоцкий Андрей Евграфович

Мать ребёнка: Волоцкая Ольга Даниловна

Рождение ребёнка
10.02.1843

Сын: Волоцкий Федор Евграфович

Мать ребёнка: Волоцкая Ольга Даниловна

Погост Дмитриевский в Пропастищах Ковровского уезда
Рождение ребёнка
1848

Сын: Волоцкий Михаил Евграфович

Мать ребёнка: Волоцкая Ольга Даниловна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Волоцкий Ксенофонт Евграфович

Мать ребёнка: Волоцкая Ольга Даниловна

с. Васильевское Ивановской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волоцкая Ольга Даниловна

Работа или профессия
Неизвестно
священник в пог. Дмитриевский, что в Пропастищах, Ковровского у.
Смерть
15.05.1865
Погост Дмитриевский в Пропастищах Ковровского уезда
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