Волоцкая (Андреева) Ольга Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Волоцкий Василий Евграфович
Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Волоцкая) Елизавета Евграфовна
Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Волоцкая) Александра Евграфовна
Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Тихомирова (Волоцкая) Мария Евграфовна
Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Волоцкий Андрей Евграфович
Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич
Рождение ребёнка
10.02.1843
Сын: Волоцкий Федор Евграфович
Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Волоцкий Михаил Евграфович
Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Волоцкий Ксенофонт Евграфович
Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич
Смерть
Неизвестно