Волоцкая (Андреева) Ольга Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волоцкая (Андреева) Ольга Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волоцкий Евграф Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Волоцкий Василий Евграфович

Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Волоцкая) Елизавета Евграфовна

Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Волоцкая) Александра Евграфовна

Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Тихомирова (Волоцкая) Мария Евграфовна

Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Волоцкий Андрей Евграфович

Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич

Рождение ребёнка
10.02.1843

Сын: Волоцкий Федор Евграфович

Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Волоцкий Михаил Евграфович

Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Волоцкий Ксенофонт Евграфович

Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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