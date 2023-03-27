Переборов Иосиф Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1906
Рождение ребёнка
1941
Сын: Переборов Сергей Иосифович
Мать ребёнка: Переборова ?
Место жительства
21.03.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Эвакуирован из блокадного Ленинграда,
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Переборова ?
Смерть
Неизвестно