Переборов Иосиф Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переборов Иосиф Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1906

Отец: Переборов Сергей (Иосифович)

Мать: Переборова Ольга Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Переборов Сергей Иосифович

Мать ребёнка: Переборова ?

Место жительства
21.03.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Эвакуирован из блокадного Ленинграда,
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переборова ?

Смерть
Неизвестно
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