Годовицына (Переборова) Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Годовицына (Переборова) Вера Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1908

Дата смерти

25.01.1995

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1908

Отец: Переборов Сергей (Иосифович)

Мать: Переборова Ольга Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Годовицын Николай Васильевич

Рождение ребёнка
04.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Годовицын Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Годовицын Николай Васильевич

Смерть
25.01.1995
Шуя, Шуя, Ивановская область
Похороны
Неизвестно
Шуя, Шуя, Ивановская область
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