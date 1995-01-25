Годовицына (Переборова) Вера Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1908
Дата смерти25.01.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1908
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Годовицын Николай Васильевич
Рождение ребёнка
04.02.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Годовицын Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.1995
Похороны
Неизвестно