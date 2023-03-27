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Годовицын Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Годовицын Василий Гаврилович

Мать: Годовицына Елена Андриановна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Годовицына Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
04.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Годовицына Вера Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Годовицына Вера Сергеевна

Смерть
1944
Похороны
Неизвестно
Латвия, ст. Пурмсаты
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