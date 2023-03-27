Годовицын Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Годовицына Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
04.02.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Годовицына Вера Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944
Похороны
Неизвестно
Латвия, ст. Пурмсаты