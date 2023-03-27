Переборов Сергей (Иосифович)
Место рожденияс. Флорищи, Владимирская обл.
Дата рождения06.09.1874
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1874
с. Флорищи, Владимирская обл.
Бракосочетание
23.?.1901
Супруг(-а): Ольга Ксенофонтовна Переборова (Волоцкая)
Рождение ребёнка
06.06.1904
Дочь: Магницкая Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Переборова Ольга Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
13.12.1906
Сын: Переборов Иосиф Сергеевич
Мать ребёнка: Переборова Ольга Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
27.07.1908
Дочь: Годовицына Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Переборова Ольга Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
18.12.1913
Сын: Переборов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Переборова Ольга Ксенофонтовна
Посадская ул., д.18/32 (место жит.)
Работа или профессия
Неизвестно
священник Николаевской церкви
Смерть
После 1915
Причина смерти: репрессирован