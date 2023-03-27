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Переборов Сергей (Иосифович)

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Место рождения

с. Флорищи, Владимирская обл.

Дата рождения

06.09.1874

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1874

Отец: Переборов Иосиф (Осип) Васильевич

Мать: Переборова Надежда Андреевна

с. Флорищи, Владимирская обл.
Бракосочетание
23.?.1901

Жена: Переборова Ольга Ксенофонтовна

Супруг(-а): Ольга Ксенофонтовна Переборова (Волоцкая)
Рождение ребёнка
06.06.1904

Дочь: Магницкая Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Переборова Ольга Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
13.12.1906

Сын: Переборов Иосиф Сергеевич

Мать ребёнка: Переборова Ольга Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
27.07.1908

Дочь: Годовицына Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Переборова Ольга Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
18.12.1913

Сын: Переборов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Переборова Ольга Ксенофонтовна

Посадская ул., д.18/32 (место жит.)
Работа или профессия
Неизвестно
священник Николаевской церкви
Смерть
После 1915
Причина смерти: репрессирован
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