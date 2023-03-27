Переборов Иосиф (Осип) Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти28.07.1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1864
Сын: Переборов Михаил Иосифивич
Мать ребёнка: Переборова Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
18.11.1866
Дочь: Нарбекова Екатерина Иосифовна
Мать ребёнка: Переборова Надежда Андреевна
Florishchi, Kolchuginsky District, Vladimir Oblast, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
18.11.1866
Дочь: Широкогорова Августа Иосифовна
Мать ребёнка: Переборова Надежда Андреевна
Florishchi, Kolchuginsky District, Vladimir Oblast, Russia
Рождение ребёнка
03.06.1868
Дочь: Джаксон Александра Иосифовна
Мать ребёнка: Переборова Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Переборов Александр Иосифович
Мать ребёнка: Переборова Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
06.09.1874
Сын: Переборов Сергей (Иосифович)
Мать ребёнка: Переборова Надежда Андреевна
с. Флорищи, Владимирская обл.
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
28.07.1881