Переборов Иосиф (Осип) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переборов Иосиф (Осип) Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

28.07.1881

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1864

Сын: Переборов Михаил Иосифивич

Мать ребёнка: Переборова Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
18.11.1866

Дочь: Нарбекова Екатерина Иосифовна

Мать ребёнка: Переборова Надежда Андреевна

Florishchi, Kolchuginsky District, Vladimir Oblast, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
18.11.1866

Дочь: Широкогорова Августа Иосифовна

Мать ребёнка: Переборова Надежда Андреевна

Florishchi, Kolchuginsky District, Vladimir Oblast, Russia
Рождение ребёнка
03.06.1868

Дочь: Джаксон Александра Иосифовна

Мать ребёнка: Переборова Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Переборов Александр Иосифович

Мать ребёнка: Переборова Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
06.09.1874

Сын: Переборов Сергей (Иосифович)

Мать ребёнка: Переборова Надежда Андреевна

с. Флорищи, Владимирская обл.
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
28.07.1881
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