Магницкая (Переборова) Юлия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1904
Дата смерти20.12.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1904
Рождение ребёнка
21.11.1926
Сын: Магницкий Владислав Сергеевич
Отец ребёнка: Магницкий Сергей Михайлович
Владимирская обл., Гусь-Хрустальный р-н, д. Заколпье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1999
г. Шуя, Ивановская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость