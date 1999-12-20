Магницкая (Переборова) Юлия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМагницкая (Переборова) Юлия Сергеевна

Магницкая (Переборова) Юлия Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1904

Дата смерти

20.12.1999

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1904

Отец: Переборов Сергей (Иосифович)

Мать: Переборова Ольга Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
21.11.1926

Сын: Магницкий Владислав Сергеевич

Отец ребёнка: Магницкий Сергей Михайлович

Владимирская обл., Гусь-Хрустальный р-н, д. Заколпье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магницкий Сергей Михайлович

Смерть
20.12.1999
г. Шуя, Ивановская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close