Магницкий Владислав Сергеевич
Место рожденияВладимирская обл., Гусь-Хрустальный р-н, д. Заколпье
Дата рождения21.11.1926
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1926
Владимирская обл., Гусь-Хрустальный р-н, д. Заколпье
Военная служба
09.11.1943
Шуйский ГВК, Ивановская обл., г. Шуя
Призыв на фронт
Работа или профессия
Неизвестно
Капитан, участник ВОВ
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Смерть
2000
Похороны
Неизвестно
Полтава