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Магницкий Владислав Сергеевич

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Место рождения

Владимирская обл., Гусь-Хрустальный р-н, д. Заколпье

Дата рождения

21.11.1926

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1926

Отец: Магницкий Сергей Михайлович

Мать: Магницкая Юлия Сергеевна

Владимирская обл., Гусь-Хрустальный р-н, д. Заколпье
Военная служба
09.11.1943
Шуйский ГВК, Ивановская обл., г. Шуя
Призыв на фронт
Работа или профессия
Неизвестно
Капитан, участник ВОВ
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Смерть
2000
Похороны
Неизвестно
Полтава
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