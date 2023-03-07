Кувшинова (Филатова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Филатова) Любовь

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.09.1850

Дата смерти

27.04.1915

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1850

Отец: Филатовъ Андрей

Мать: Филатова Маремьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1868

Муж: Кувшиновъ Иванъ

Рождение ребёнка
17.02.1869

Сын: Кувшиновъ Василий

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Новопетровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Юрина Гликерья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Рождение ребёнка
21.09.1873

Сын: Кувшиновъ Сергей

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1875

Сын: Кувшиновъ Дмитрий

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Полубоярова Анна

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Рождение ребёнка
24.06.1880

Сын: Кувшиновъ Петръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1883

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1888

Сын: Кувшиновъ Василий

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувшиновъ Александръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Смерть
27.04.1915
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Водянки
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