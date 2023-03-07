Кувшинова (Филатова) Любовь
Место рождения
Дата рождения22.09.1850
Дата смерти27.04.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1850
Отец: Филатовъ Андрей
Мать: Филатова Маремьяна
Бракосочетание
25.01.1868
Муж: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.02.1869
Сын: Кувшиновъ Василий
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Новопетровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Юрина Гликерья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.09.1873
Сын: Кувшиновъ Сергей
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.10.1875
Сын: Кувшиновъ Дмитрий
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Полубоярова Анна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.06.1880
Сын: Кувшиновъ Петръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.01.1883
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.02.1888
Сын: Кувшиновъ Василий
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувшиновъ Александръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Смерть
27.04.1915
Причина смерти: Водянки