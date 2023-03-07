Кувшиновъ Дмитрий
Место рождения
Дата рождения24.10.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1875
Отец: Кувшиновъ Иванъ
Мать: Кувшинова Любовь
Бракосочетание
14.01.1896
Жена: Кувшинова Прасковья
Рождение ребёнка
25.11.1896
Сын: Кувшиновъ Федоръ
Мать ребёнка: Кувшинова Прасковья
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1899
Сын: Кувшиновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Кувшинова Прасковья
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
?.10.1903
Сын: Кувшиновъ Дмитрий
Мать ребёнка: Кувшинова Прасковья
Рождение ребёнка
19.11.1904
Дочь: Августа
Мать ребёнка: Кувшинова Прасковья
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
19.11.1904
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Кувшинова Прасковья
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
12.06.1912
Сын: Кувшиновъ Петръ
Мать ребёнка: Кувшинова Прасковья