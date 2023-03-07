Кувшинова (Бахарева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Бахарева) Прасковья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.10.1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1875

Отец: Бахаревъ Матвѣй

Мать: Бахарева Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.01.1896

Муж: Кувшиновъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1896

Сын: Кувшиновъ Федоръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Дмитрий

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1899

Сын: Кувшиновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Дмитрий

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
?.10.1903

Сын: Кувшиновъ Дмитрий

Отец ребёнка: Кувшиновъ Дмитрий

Рождение ребёнка
19.11.1904

Дочь: Августа

Отец ребёнка: Кувшиновъ Дмитрий

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
19.11.1904

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Кувшиновъ Дмитрий

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
12.06.1912

Сын: Кувшиновъ Петръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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