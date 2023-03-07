Кувшинова (Бахарева) Прасковья
Место рождения
Дата рождения17.10.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1875
Отец: Бахаревъ Матвѣй
Мать: Бахарева Екатерина
Бракосочетание
14.01.1896
Муж: Кувшиновъ Дмитрий
Рождение ребёнка
25.11.1896
Сын: Кувшиновъ Федоръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Дмитрий
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1899
Сын: Кувшиновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Дмитрий
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
?.10.1903
Сын: Кувшиновъ Дмитрий
Отец ребёнка: Кувшиновъ Дмитрий
Рождение ребёнка
19.11.1904
Дочь: Августа
Отец ребёнка: Кувшиновъ Дмитрий
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
19.11.1904
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Кувшиновъ Дмитрий
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
12.06.1912
Сын: Кувшиновъ Петръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Дмитрий