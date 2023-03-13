Юрина (Кувшинова) Гликерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Кувшиновъ Иванъ
Мать: Кувшинова Любовь
Бракосочетание
25.01.1888
Муж: Юринъ Степанъ
Рождение ребёнка
29.09.1892
Дочь: Емельянова Пелагея
Отец ребёнка: Юринъ Степанъ
Рождение ребёнка
19.07.1896
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Юринъ Степанъ
Рождение ребёнка
18.11.1898
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Юринъ Степанъ
Рождение ребёнка
28.04.1900
Сын: Юринъ Николай
Отец ребёнка: Юринъ Степанъ
Рождение ребёнка
07.06.1902
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Юринъ Степанъ
Рождение ребёнка
24.06.1908
Сын: Юринъ Петръ
Отец ребёнка: Юринъ Степанъ