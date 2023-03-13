Юрина (Кувшинова) Гликерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Кувшинова) Гликерья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Кувшиновъ Иванъ

Мать: Кувшинова Любовь

Бракосочетание
25.01.1888

Муж: Юринъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1892

Дочь: Емельянова Пелагея

Отец ребёнка: Юринъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1896

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Юринъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1898

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Юринъ Степанъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.04.1900

Сын: Юринъ Николай

Отец ребёнка: Юринъ Степанъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1902

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Юринъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1908

Сын: Юринъ Петръ

Отец ребёнка: Юринъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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