Емельянова (Юрина) Пелагея
Место рождения
Дата рождения29.09.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1892
Отец: Юринъ Степанъ
Бракосочетание
16.01.1911
Муж: Емельяновъ Петръ
Рождение ребёнка
29.11.1912
Сын: Емельяновъ Анатолий
Отец ребёнка: Емельяновъ Петръ
Рождение ребёнка
29.07.1914
Дочь: (Емельянова) Наталья
Отец ребёнка: Емельяновъ Петръ
Рождение ребёнка
04.12.1915
Сын: Емельяновъ Николай
Отец ребёнка: Емельяновъ Петръ