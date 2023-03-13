Емельянова (Юрина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Юрина) Пелагея

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.09.1892

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1892

Отец: Юринъ Степанъ

Мать: Юрина (Кувшинова) Гликерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.01.1911

Муж: Емельяновъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1912

Сын: Емельяновъ Анатолий

Отец ребёнка: Емельяновъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1914

Дочь: (Емельянова) Наталья

Отец ребёнка: Емельяновъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1915

Сын: Емельяновъ Николай

Отец ребёнка: Емельяновъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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