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Емельяновъ Петръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.12.1889

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1889

Отец: Емельяновъ Иванъ

Мать: Емельянова Евдокия Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.01.1911

Жена: Емельянова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1912

Сын: Емельяновъ Анатолий

Мать ребёнка: Емельянова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1914

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Емельянова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1915

Сын: Емельяновъ Николай

Мать ребёнка: Емельянова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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