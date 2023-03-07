Емельяновъ Петръ
Место рождения
Дата рождения06.12.1889
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1889
Отец: Емельяновъ Иванъ
Бракосочетание
16.01.1911
Жена: Емельянова Пелагея
Рождение ребёнка
29.11.1912
Сын: Емельяновъ Анатолий
Мать ребёнка: Емельянова Пелагея
Рождение ребёнка
29.07.1914
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Емельянова Пелагея
Рождение ребёнка
04.12.1915
Сын: Емельяновъ Николай
Мать ребёнка: Емельянова Пелагея