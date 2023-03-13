Емельянова Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1889
Сын: Емельяновъ Петръ
Отец ребёнка: Емельяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.07.1898
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Емельяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.07.1901
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Емельяновъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельяновъ Иванъ