Емельянова Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1889

Сын: Емельяновъ Петръ

Отец ребёнка: Емельяновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1898

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Емельяновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1901

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Емельяновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельяновъ Иванъ

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