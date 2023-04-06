Кувшиновъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения28.08.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1842
Отец: Кувшиновъ Алексей
Мать: Кувшинова Марина
Бракосочетание
25.01.1868
Жена: Кувшинова Любовь
Рождение ребёнка
17.02.1869
Сын: Кувшиновъ Василий
Мать ребёнка: Кувшинова Любовь
Новопетровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Юрина Гликерья
Мать ребёнка: Кувшинова Любовь
Рождение ребёнка
21.09.1873
Сын: Кувшиновъ Сергей
Мать ребёнка: Кувшинова Любовь
Рождение ребёнка
24.10.1875
Сын: Кувшиновъ Дмитрий
Мать ребёнка: Кувшинова Любовь
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Полубоярова Анна
Мать ребёнка: Кувшинова Любовь
Рождение ребёнка
24.06.1880
Сын: Кувшиновъ Петръ
Мать ребёнка: Кувшинова Любовь
Рождение ребёнка
16.01.1883
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Кувшинова Любовь
Рождение ребёнка
04.02.1888
Сын: Кувшиновъ Василий
Мать ребёнка: Кувшинова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувшиновъ Александръ
Мать ребёнка: Кувшинова Любовь