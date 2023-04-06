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Кувшиновъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.08.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1842

Отец: Кувшиновъ Алексей

Мать: Кувшинова Марина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1868

Жена: Кувшинова Любовь

Рождение ребёнка
17.02.1869

Сын: Кувшиновъ Василий

Мать ребёнка: Кувшинова Любовь

Новопетровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Юрина Гликерья

Мать ребёнка: Кувшинова Любовь

Рождение ребёнка
21.09.1873

Сын: Кувшиновъ Сергей

Мать ребёнка: Кувшинова Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1875

Сын: Кувшиновъ Дмитрий

Мать ребёнка: Кувшинова Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Полубоярова Анна

Мать ребёнка: Кувшинова Любовь

Рождение ребёнка
24.06.1880

Сын: Кувшиновъ Петръ

Мать ребёнка: Кувшинова Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1883

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Кувшинова Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1888

Сын: Кувшиновъ Василий

Мать ребёнка: Кувшинова Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувшиновъ Александръ

Мать ребёнка: Кувшинова Любовь

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