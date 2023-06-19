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Кувшинова (Крыгина) Марина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Крыгинъ Василій

Мать: Шульгина, Крыгина Дарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1842

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1846

Дочь: Земскова Любовъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1848

Сын: Кувшиновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1851

Дочь: Щипакина Федосья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1853

Дочь: Уполовникова Прасковья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Кувшиновъ Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшиновъ Алексей