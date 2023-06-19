Кувшинова (Крыгина) Марина
Место рождения
Дата рождения1823
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Крыгинъ Василій
Мать: Шульгина, Крыгина Дарія
Рождение ребёнка
28.08.1842
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Алексей
Рождение ребёнка
10.09.1846
Дочь: Земскова Любовъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Алексей
Рождение ребёнка
26.10.1848
Сын: Кувшиновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Алексей
Рождение ребёнка
25.05.1851
Дочь: Щипакина Федосья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Алексей
Рождение ребёнка
20.07.1853
Дочь: Уполовникова Прасковья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Кувшиновъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кувшиновъ Алексей