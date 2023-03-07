Кувшиновъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения26.10.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1848
Отец: Кувшиновъ Алексей
Мать: Кувшинова Марина
Бракосочетание
07.02.1872
Жена: Кувшинова Пелагея
Рождение ребёнка
18.11.1872
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Кувшинова Пелагея
Рождение ребёнка
03.04.1875
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Кувшинова Пелагея
Рождение ребёнка
04.05.1880
Дочь: Гликерия
Мать ребёнка: Кувшинова Пелагея
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кувшиновъ Николай
Мать ребёнка: Кувшинова Пелагея