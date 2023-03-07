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Кувшиновъ Михаилъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.10.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1848

Отец: Кувшиновъ Алексей

Мать: Кувшинова Марина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1872

Жена: Кувшинова Пелагея

Рождение ребёнка
18.11.1872

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Кувшинова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1875

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Кувшинова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1880

Дочь: Гликерия

Мать ребёнка: Кувшинова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1883

Сын: Кувшиновъ Николай

Мать ребёнка: Кувшинова Пелагея

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