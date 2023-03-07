Шульгина, Крыгина (Потѣшина) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШульгина, Крыгина (Потѣшина) Дарія

Шульгина, Крыгина (Потѣшина) Дарія

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Потешинъ Михаилъ

Мать: Потешина Марья Дмитрева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Кувшинова Марина

Отец ребёнка: Крыгинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Сорокина Анисія

Отец ребёнка: Крыгинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Крыгинъ Степанъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Крыгинъ Иванъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Крыгинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1834

Дочь: Крыгина Анастасия (Анна)

Отец ребёнка: Крыгинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1835

Муж: Шульгинъ Гаврила

Рождение ребёнка
01.01.1836

Сын: Шульгинъ Василий

Отец ребёнка: Шульгинъ Гаврила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1838

Сын: Шульгинъ Иванъ

Отец ребёнка: Шульгинъ Гаврила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1841

Дочь: Орлова Евдокия

Отец ребёнка: Шульгинъ Гаврила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1845

Дочь: Шульгина Фекла

Отец ребёнка: Шульгинъ Гаврила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close