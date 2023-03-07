Шульгина, Крыгина (Потѣшина) Дарія
Место рождения
Дата рождения1803
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Потешинъ Михаилъ
Мать: Потешина Марья Дмитрева
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Кувшинова Марина
Отец ребёнка: Крыгинъ Василій
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Сорокина Анисія
Отец ребёнка: Крыгинъ Василій
Рождение ребёнка
1825
Сын: Крыгинъ Степанъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Василій
Рождение ребёнка
1829
Сын: Крыгинъ Иванъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Василій
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Крыгинъ Василій
Рождение ребёнка
02.01.1834
Дочь: Крыгина Анастасия (Анна)
Отец ребёнка: Крыгинъ Василій
Бракосочетание
?.01.1835
Муж: Шульгинъ Гаврила
Рождение ребёнка
01.01.1836
Сын: Шульгинъ Василий
Отец ребёнка: Шульгинъ Гаврила
Рождение ребёнка
27.05.1838
Сын: Шульгинъ Иванъ
Отец ребёнка: Шульгинъ Гаврила
Рождение ребёнка
04.08.1841
Дочь: Орлова Евдокия
Отец ребёнка: Шульгинъ Гаврила
Рождение ребёнка
19.09.1845
Дочь: Шульгина Фекла
Отец ребёнка: Шульгинъ Гаврила