Сорокина (Крыгина) Анисія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Крыгина) Анисія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1825

Дата смерти

28.06.1912

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Крыгинъ Василій

Мать: Шульгина, Крыгина Дарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.02.1845

Муж: Сорокинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1845

Сын: Сорокинъ Викторъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1849

Дочь: Сорокина Аполлинарія

Отец ребёнка: Сорокинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1850

Дочь: Мамыкина Ольга

Отец ребёнка: Сорокинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1861

Дочь: Баканова Елизавѣта

Отец ребёнка: Сорокинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1865

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Сорокинъ Михаилъ

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.05.1867

Дочь: Бахарева Клавдія

Отец ребёнка: Сорокинъ Михаилъ

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
28.06.1912
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старости
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