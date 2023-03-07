Сорокина (Крыгина) Анисія
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти28.06.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Крыгинъ Василій
Мать: Шульгина, Крыгина Дарія
Бракосочетание
09.02.1845
Муж: Сорокинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
29.10.1845
Сын: Сорокинъ Викторъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
14.01.1849
Дочь: Сорокина Аполлинарія
Отец ребёнка: Сорокинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
14.07.1850
Дочь: Мамыкина Ольга
Отец ребёнка: Сорокинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
21.08.1861
Дочь: Баканова Елизавѣта
Отец ребёнка: Сорокинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
15.05.1865
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Сорокинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
20.05.1867
Дочь: Бахарева Клавдія
Отец ребёнка: Сорокинъ Михаилъ
Смерть
28.06.1912
Причина смерти: Отъ старости