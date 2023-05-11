Баканова (Сорокина) Елизавѣта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканова (Сорокина) Елизавѣта

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.08.1861

Дата смерти

01.12.1941

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1861

Отец: Сорокинъ Михаилъ

Мать: Сорокина Анисія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Бакановъ Стефанъ

Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ

Рождение ребёнка
23.04.1891

Сын: Бакановъ Василій

Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1894

Сын: Бакановъ Александръ

Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1897

Дочь: Фурсова Анастасія

Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1899

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакановъ Иванъ

Смерть
01.12.1941
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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