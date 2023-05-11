Баканова (Сорокина) Елизавѣта
Место рождения
Дата рождения21.08.1861
Дата смерти01.12.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1861
Отец: Сорокинъ Михаилъ
Мать: Сорокина Анисія
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бакановъ Стефанъ
Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.04.1891
Сын: Бакановъ Василій
Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.07.1894
Сын: Бакановъ Александръ
Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.10.1897
Дочь: Фурсова Анастасія
Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.10.1899
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бакановъ Иванъ
Смерть
01.12.1941
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область