Сорокинъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти27.07.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Сорокинъ Матвей
Мать: Сорокина Марина
Бракосочетание
09.02.1845
Жена: Сорокина Анисія
Рождение ребёнка
29.10.1845
Сын: Сорокинъ Викторъ
Мать ребёнка: Сорокина Анисія
Рождение ребёнка
14.01.1849
Дочь: Сорокина Аполлинарія
Мать ребёнка: Сорокина Анисія
Рождение ребёнка
14.07.1850
Дочь: Мамыкина Ольга
Мать ребёнка: Сорокина Анисія
Рождение ребёнка
21.08.1861
Дочь: Баканова Елизавѣта
Мать ребёнка: Сорокина Анисія
Рождение ребёнка
15.05.1865
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Сорокина Анисія
Образование
1866
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.05.1867
Дочь: Бахарева Клавдія
Мать ребёнка: Сорокина Анисія
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанинъ
Смерть
27.07.1867
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область