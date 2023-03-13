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Сорокинъ Михаилъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

27.07.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Сорокинъ Матвей

Мать: Сорокина Марина

Бракосочетание
09.02.1845

Жена: Сорокина Анисія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1845

Сын: Сорокинъ Викторъ

Мать ребёнка: Сорокина Анисія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1849

Дочь: Сорокина Аполлинарія

Мать ребёнка: Сорокина Анисія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1850

Дочь: Мамыкина Ольга

Мать ребёнка: Сорокина Анисія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1861

Дочь: Баканова Елизавѣта

Мать ребёнка: Сорокина Анисія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1865

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Сорокина Анисія

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Образование
1866
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.05.1867

Дочь: Бахарева Клавдія

Мать ребёнка: Сорокина Анисія

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанинъ
Смерть
27.07.1867
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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