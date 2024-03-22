Бакановъ Александръ
Место рождения
Дата рождения18.07.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1894
Отец: Бакановъ Иванъ
Мать: Баканова Елизавѣта
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Смирнова Авва
Мать ребёнка: Баканова Елизавета Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баканова Елизавета Петрова
Бракосочетание
Неизвестно