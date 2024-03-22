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Бакановъ Александръ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.07.1894

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1861 г.р.

Жена

1894 г.р.

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1894

Отец: Бакановъ Иванъ

Мать: Баканова Елизавѣта

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Смирнова Авва

Мать ребёнка: Баканова Елизавета Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баканова Елизавета Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баканова Елизавета Петрова

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