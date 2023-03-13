Баканова Елизавета Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканова Елизавета Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

26.04.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Смирнова Авва

Отец ребёнка: Бакановъ Александръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакановъ Александръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакановъ Александръ

Смерть
26.04.1982
Литва, г. Клайпеда
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