Баканова Елизавета Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти26.04.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Смирнова Авва
Отец ребёнка: Бакановъ Александръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бакановъ Александръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бакановъ Александръ
Смерть
26.04.1982
Литва, г. Клайпеда