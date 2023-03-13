Кувшиновъ Александръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшиновъ Александръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кувшиновъ Иванъ

Мать: Кувшинова Любовь

Рождение ребёнка
17.02.1912

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Кувшинова Анна Николаева

Федоровская волость
Рождение ребёнка
25.07.1913

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Кувшинова Анна Николаева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувшинова Анна Николаева

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