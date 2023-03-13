Полубоярова (Кувшинова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Кувшиновъ Иванъ
Бракосочетание
28.01.1894
Муж: Полубояровъ Дмитрий
Рождение ребёнка
22.10.1902
Отец ребёнка: Полубояровъ Дмитрий
Рождение ребёнка
06.08.1904
Дочь: (Полубоярова) Марья
Отец ребёнка: Полубояровъ Дмитрий
Рождение ребёнка
02.10.1906
Дочь: (Полубоярова) Таисья
Отец ребёнка: Полубояровъ Дмитрий
Рождение ребёнка
19.09.1909
Дочь: (Полубоярова) Софья
Отец ребёнка: Полубояровъ Дмитрий
Рождение ребёнка
18.12.1912
Сын: Полубояровъ Михаилъ
Отец ребёнка: Полубояровъ Дмитрий
Рождение ребёнка
28.06.1918
Дочь: (Полубоярова) Вера
Отец ребёнка: Полубояровъ Дмитрий