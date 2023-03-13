Полубоярова (Кувшинова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолубоярова (Кувшинова) Анна

Полубоярова (Кувшинова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Кувшиновъ Иванъ

Мать: Кувшинова (Филатова) Любовь

Бракосочетание
28.01.1894

Муж: Полубояровъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1902

Сын: Полубояровъ Александръ

Отец ребёнка: Полубояровъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1904

Дочь: (Полубоярова) Марья

Отец ребёнка: Полубояровъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1906

Дочь: (Полубоярова) Таисья

Отец ребёнка: Полубояровъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1909

Дочь: (Полубоярова) Софья

Отец ребёнка: Полубояровъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1912

Сын: Полубояровъ Михаилъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1918

Дочь: (Полубоярова) Вера

Отец ребёнка: Полубояровъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.