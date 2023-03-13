Полубояровъ Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полубояровъ Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Полубояровъ Михаилъ (Приемышъ у Павла Севастьянова и Агрофены)

Мать: Полубоярова Екатерина

Бракосочетание
28.01.1894

Жена: Полубоярова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1902

Сын: Полубояровъ Александръ

Мать ребёнка: Полубоярова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1904

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Полубоярова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1906

Дочь: Таисья

Мать ребёнка: Полубоярова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1909

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Полубоярова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1912

Сын: Полубояровъ Михаилъ

Мать ребёнка: Полубоярова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1918

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Полубоярова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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