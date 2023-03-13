Полубояровъ Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
28.01.1894
Жена: Полубоярова Анна
Рождение ребёнка
22.10.1902
Мать ребёнка: Полубоярова Анна
Рождение ребёнка
06.08.1904
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Полубоярова Анна
Рождение ребёнка
02.10.1906
Дочь: Таисья
Мать ребёнка: Полубоярова Анна
Рождение ребёнка
19.09.1909
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Полубоярова Анна
Рождение ребёнка
18.12.1912
Сын: Полубояровъ Михаилъ
Мать ребёнка: Полубоярова Анна
Рождение ребёнка
28.06.1918
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Полубоярова Анна