Кувшинова Анна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова Анна Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1912

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Кувшиновъ Александръ

Федоровская волость
Рождение ребёнка
25.07.1913

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Кувшиновъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшиновъ Александръ

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