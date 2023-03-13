Кувшинова Анна Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.02.1912
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Кувшиновъ Александръ
Федоровская волость
Рождение ребёнка
25.07.1913
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Кувшиновъ Александръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кувшиновъ Александръ