Филатова (Перехватова) Маремьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Перехватова) Маремьяна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1819

Дата смерти

26.02.1903

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Перехватовъ Яковъ

Мать: Перехватова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.02.1840

Муж: Филатовъ Андрей

Рождение ребёнка
30.07.1841

Дочь: Горшенина Елизавета

Отец ребёнка: Филатовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1844

Дочь: Евфимия

Отец ребёнка: Филатовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1846

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Филатовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1847

Дочь: Бурзянцева Устинья

Отец ребёнка: Филатовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1850

Дочь: Кувшинова Любовь

Отец ребёнка: Филатовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1853

Дочь: Щипакина Александра

Отец ребёнка: Филатовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1855

Дочь: Чекалова Ольга

Отец ребёнка: Филатовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1859

Сын: Филатовъ Василий

Отец ребёнка: Филатовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1861

Сын: Филатовъ Алексей

Отец ребёнка: Филатовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1863

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Филатовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
26.02.1903
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старческой слабости
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