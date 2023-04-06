Филатова (Перехватова) Маремьяна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти26.02.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Перехватовъ Яковъ
Мать: Перехватова Фекла
Бракосочетание
14.02.1840
Муж: Филатовъ Андрей
Рождение ребёнка
30.07.1841
Дочь: Горшенина Елизавета
Отец ребёнка: Филатовъ Андрей
Рождение ребёнка
16.09.1844
Дочь: Евфимия
Отец ребёнка: Филатовъ Андрей
Рождение ребёнка
10.06.1846
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Филатовъ Андрей
Рождение ребёнка
27.09.1847
Дочь: Бурзянцева Устинья
Отец ребёнка: Филатовъ Андрей
Рождение ребёнка
22.09.1850
Дочь: Кувшинова Любовь
Отец ребёнка: Филатовъ Андрей
Рождение ребёнка
20.05.1853
Дочь: Щипакина Александра
Отец ребёнка: Филатовъ Андрей
Рождение ребёнка
07.07.1855
Дочь: Чекалова Ольга
Отец ребёнка: Филатовъ Андрей
Рождение ребёнка
10.04.1859
Сын: Филатовъ Василий
Отец ребёнка: Филатовъ Андрей
Рождение ребёнка
16.03.1861
Сын: Филатовъ Алексей
Отец ребёнка: Филатовъ Андрей
Рождение ребёнка
28.03.1863
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Филатовъ Андрей
Смерть
26.02.1903
Причина смерти: Отъ старческой слабости