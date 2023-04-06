Земскова (Перехватова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земскова (Перехватова) Екатерина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.11.1821

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1821

Отец: Перехватовъ Яковъ

Мать: Перехватова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.07.1841

Муж: Земсковъ Иванъ

Рождение ребёнка
13.11.1842

Сын: Земсковъ Андрей

Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1844

Дочь: Зоркова Анна

Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1845

Сын: Земсковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1847

Дочь: Земскова Елизавѣта

Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1849

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1850

Дочь: Земскова Анна

Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1852

Сын: Земсковъ Иванъ

Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1854

Дочь: Земскова Александра

Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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