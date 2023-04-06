Земскова (Перехватова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения20.11.1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1821
Отец: Перехватовъ Яковъ
Мать: Перехватова Фекла
Бракосочетание
04.07.1841
Муж: Земсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.11.1842
Сын: Земсковъ Андрей
Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.01.1844
Дочь: Зоркова Анна
Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.10.1845
Сын: Земсковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.09.1847
Дочь: Земскова Елизавѣта
Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.02.1849
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.11.1850
Дочь: Земскова Анна
Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
30.01.1852
Сын: Земсковъ Иванъ
Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.05.1854
Дочь: Земскова Александра
Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ