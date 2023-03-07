Земсковъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения29.10.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1845
Отец: Земсковъ Иванъ
Мать: Земскова Екатерина
Бракосочетание
16.01.1866
Жена: Земскова Любовъ
Рождение ребёнка
23.06.1867
Дочь: Титова Агриппина
Мать ребёнка: Земскова Любовъ
Рождение ребёнка
11.10.1869
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Земскова Любовъ
Рождение ребёнка
14.09.1872
Сын: Земсковъ Федоръ
Мать ребёнка: Земскова Любовъ
Рождение ребёнка
14.09.1872
Сын: Земсковъ Иванъ
Мать ребёнка: Земскова Любовъ
Рождение ребёнка
11.08.1873
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Земскова Любовъ
Рождение ребёнка
25.03.1874
Дочь: Сухова Матрена
Мать ребёнка: Земскова Любовъ
Рождение ребёнка
18.07.1880
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Земскова Любовъ