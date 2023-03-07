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Земсковъ Михаилъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.10.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1845

Отец: Земсковъ Иванъ

Мать: Земскова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.01.1866

Жена: Земскова Любовъ

Рождение ребёнка
23.06.1867

Дочь: Титова Агриппина

Мать ребёнка: Земскова Любовъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1869

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Земскова Любовъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1872

Сын: Земсковъ Федоръ

Мать ребёнка: Земскова Любовъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1872

Сын: Земсковъ Иванъ

Мать ребёнка: Земскова Любовъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1873

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Земскова Любовъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1874

Дочь: Сухова Матрена

Мать ребёнка: Земскова Любовъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1880

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Земскова Любовъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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