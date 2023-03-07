Зоркова (Земскова) Анна
Место рождения
Дата рождения25.01.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1844
Отец: Земсковъ Иванъ
Мать: Земскова Екатерина
Бракосочетание
22.01.1862
Муж: Зорковъ Василій
Рождение ребёнка
10.10.1863
Дочь: Зоркова Настасья
Отец ребёнка: Зорковъ Василій
Рождение ребёнка
12.08.1865
Дочь: Зоркова Васса
Отец ребёнка: Зорковъ Василій
Рождение ребёнка
18.10.1866
Сын: Зорковъ Иванъ
Отец ребёнка: Зорковъ Василій
Рождение ребёнка
23.06.1869
Сын: Зорковъ Иванъ
Отец ребёнка: Зорковъ Василій
Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.08.1870
Сын: Зорковъ Александръ
Отец ребёнка: Зорковъ Василій
Рождение ребёнка
09.03.1879
Дочь: Кувшинова Дарія
Отец ребёнка: Зорковъ Василій
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Лешина Евдокія
Отец ребёнка: Зорковъ Василій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зорковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Зорковъ Василій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордѣева Марія
Отец ребёнка: Зорковъ Василій