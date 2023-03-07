Зоркова (Земскова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоркова (Земскова) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.01.1844

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1844

Отец: Земсковъ Иванъ

Мать: Земскова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1862

Муж: Зорковъ Василій

Рождение ребёнка
10.10.1863

Дочь: Зоркова Настасья

Отец ребёнка: Зорковъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1865

Дочь: Зоркова Васса

Отец ребёнка: Зорковъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1866

Сын: Зорковъ Иванъ

Отец ребёнка: Зорковъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1869

Сын: Зорковъ Иванъ

Отец ребёнка: Зорковъ Василій

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.08.1870

Сын: Зорковъ Александръ

Отец ребёнка: Зорковъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1879

Дочь: Кувшинова Дарія

Отец ребёнка: Зорковъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Лешина Евдокія

Отец ребёнка: Зорковъ Василій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Зорковъ Василій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордѣева Марія

Отец ребёнка: Зорковъ Василій

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