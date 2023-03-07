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Зорковъ Александръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.08.1870

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1870

Отец: Зорковъ Василій

Мать: Зоркова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
18.01.1893

Жена: Зоркова Екатерина

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1894

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Зоркова Екатерина

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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