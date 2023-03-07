Зорковъ Александръ
Место рождения
Дата рождения27.08.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1870
Отец: Зорковъ Василій
Мать: Зоркова Анна
Бракосочетание
18.01.1893
Жена: Зоркова Екатерина
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1894
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Зоркова Екатерина
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан