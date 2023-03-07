Зоркова (Шарова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗоркова (Шарова) Екатерина

Зоркова (Шарова) Екатерина

avatar

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.11.1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1874

Отец: Шаровъ Федоръ (Георгий)

Мать: Шарова Агафья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
18.01.1893

Муж: Зорковъ Александръ

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1894

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Зорковъ Александръ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close