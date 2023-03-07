Зоркова (Шарова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения17.11.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1874
Отец: Шаровъ Федоръ (Георгий)
Мать: Шарова Агафья
Бракосочетание
18.01.1893
Муж: Зорковъ Александръ
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1894
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Зорковъ Александръ
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан