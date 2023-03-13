Шарова (Сидоренкова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова (Сидоренкова) Агафья

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.02.1856

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1856

Отец: Сидоренковъ Павелъ

Мать: Сидоренкова (Валявина) Ксения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.01.1874

Муж: Шаровъ Федоръ (Георгий)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1874

Дочь: Зоркова (Шарова) Екатерина

Отец ребёнка: Шаровъ Федоръ (Георгий)

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Сын: Шаровъ Андрей

Отец ребёнка: Шаровъ Федоръ (Георгий)

Рождение ребёнка
03.11.1879

Дочь: (Шарова) Матрена

Отец ребёнка: Шаровъ Федоръ (Георгий)

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Сын: Шаровъ Федоръ

Отец ребёнка: Шаровъ Федоръ (Георгий)

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Шарова Анисья

Отец ребёнка: Шаровъ Федоръ (Георгий)

Рождение ребёнка
30.10.1884

Дочь: (Шарова) Матрена

Отец ребёнка: Шаровъ Федоръ (Георгий)

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1888

Дочь: (Шарова) Ульяна

Отец ребёнка: Шаровъ Федоръ (Георгий)

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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