Шарова (Сидоренкова) Агафья
Место рождения
Дата рождения03.02.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1856
Отец: Сидоренковъ Павелъ
Бракосочетание
02.01.1874
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1874
Дочь: Зоркова (Шарова) Екатерина
Отец ребёнка: Шаровъ Федоръ (Георгий)
Рождение ребёнка
1878
Сын: Шаровъ Андрей
Отец ребёнка: Шаровъ Федоръ (Георгий)
Рождение ребёнка
03.11.1879
Дочь: (Шарова) Матрена
Отец ребёнка: Шаровъ Федоръ (Георгий)
Рождение ребёнка
1881
Сын: Шаровъ Федоръ
Отец ребёнка: Шаровъ Федоръ (Георгий)
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Шарова Анисья
Отец ребёнка: Шаровъ Федоръ (Георгий)
Рождение ребёнка
30.10.1884
Дочь: (Шарова) Матрена
Отец ребёнка: Шаровъ Федоръ (Георгий)
Рождение ребёнка
05.12.1888
Дочь: (Шарова) Ульяна
Отец ребёнка: Шаровъ Федоръ (Георгий)