Сидоренкова (Валявина) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренкова (Валявина) Ксения

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1829

Дата смерти

09.09.1892

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Валявинъ Михаилъ

Мать: Валявина Матрена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1849

Муж: Сидоренковъ Павелъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1850

Сын: Сидоренковъ Иванъ

Отец ребёнка: Сидоренковъ Павелъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1853

Сын: Сидоренковъ Гаврила

Отец ребёнка: Сидоренковъ Павелъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1856

Дочь: Шарова Агафья

Отец ребёнка: Сидоренковъ Павелъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.1858

Сын: Сидоренковъ Петръ

Отец ребёнка: Сидоренковъ Павелъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1860

Дочь: Сидоренкова Екатерина

Отец ребёнка: Сидоренковъ Павелъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1861

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Сидоренковъ Павелъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.12.1862

Сын: Сидоренковъ Василий

Отец ребёнка: Сидоренковъ Павелъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1865

Дочь: Баушкина Елена (Ольга)

Отец ребёнка: Сидоренковъ Павелъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1868

Сын: Сидоренковъ Алексей

Отец ребёнка: Сидоренковъ Павелъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
09.09.1892
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Неопределеннаго тифа
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