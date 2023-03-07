Сидоренкова (Валявина) Ксения
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти09.09.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Валявинъ Михаилъ
Мать: Валявина Матрена
Бракосочетание
23.01.1849
Муж: Сидоренковъ Павелъ
Рождение ребёнка
01.01.1850
Сын: Сидоренковъ Иванъ
Отец ребёнка: Сидоренковъ Павелъ
Рождение ребёнка
23.03.1853
Сын: Сидоренковъ Гаврила
Отец ребёнка: Сидоренковъ Павелъ
Рождение ребёнка
03.02.1856
Дочь: Шарова Агафья
Отец ребёнка: Сидоренковъ Павелъ
Рождение ребёнка
17.12.1858
Сын: Сидоренковъ Петръ
Отец ребёнка: Сидоренковъ Павелъ
Рождение ребёнка
19.11.1860
Дочь: Сидоренкова Екатерина
Отец ребёнка: Сидоренковъ Павелъ
Рождение ребёнка
20.11.1861
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Сидоренковъ Павелъ
Рождение ребёнка
28.12.1862
Сын: Сидоренковъ Василий
Отец ребёнка: Сидоренковъ Павелъ
Рождение ребёнка
10.07.1865
Дочь: Баушкина Елена (Ольга)
Отец ребёнка: Сидоренковъ Павелъ
Рождение ребёнка
12.02.1868
Сын: Сидоренковъ Алексей
Отец ребёнка: Сидоренковъ Павелъ
Смерть
09.09.1892
Причина смерти: Неопределеннаго тифа