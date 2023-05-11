Сидоренковъ Павелъ
Место рождения
Дата рождения1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Сидоренковъ Денисъ
Мать: Сидоренкова Екатерина
Бракосочетание
23.01.1849
Жена: Сидоренкова Ксения
Рождение ребёнка
01.01.1850
Сын: Сидоренковъ Иванъ
Мать ребёнка: Сидоренкова Ксения
Рождение ребёнка
23.03.1853
Сын: Сидоренковъ Гаврила
Мать ребёнка: Сидоренкова Ксения
Рождение ребёнка
03.02.1856
Дочь: Шарова Агафья
Мать ребёнка: Сидоренкова Ксения
Рождение ребёнка
17.12.1858
Сын: Сидоренковъ Петръ
Мать ребёнка: Сидоренкова Ксения
Рождение ребёнка
19.11.1860
Дочь: Сидоренкова Екатерина
Мать ребёнка: Сидоренкова Ксения
Рождение ребёнка
20.11.1861
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Сидоренкова Ксения
Рождение ребёнка
28.12.1862
Сын: Сидоренковъ Василий
Мать ребёнка: Сидоренкова Ксения
Рождение ребёнка
10.07.1865
Дочь: Баушкина Елена (Ольга)
Мать ребёнка: Сидоренкова Ксения
Рождение ребёнка
12.02.1868
Сын: Сидоренковъ Алексей
Мать ребёнка: Сидоренкова Ксения
Рождение ребёнка
24.03.1884
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Сидоренкова Елена Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно