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Сидоренковъ Павелъ

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Сидоренковъ Денисъ

Мать: Сидоренкова Екатерина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1849

Жена: Сидоренкова Ксения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1850

Сын: Сидоренковъ Иванъ

Мать ребёнка: Сидоренкова Ксения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1853

Сын: Сидоренковъ Гаврила

Мать ребёнка: Сидоренкова Ксения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1856

Дочь: Шарова Агафья

Мать ребёнка: Сидоренкова Ксения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.1858

Сын: Сидоренковъ Петръ

Мать ребёнка: Сидоренкова Ксения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1860

Дочь: Сидоренкова Екатерина

Мать ребёнка: Сидоренкова Ксения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1861

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Сидоренкова Ксения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.12.1862

Сын: Сидоренковъ Василий

Мать ребёнка: Сидоренкова Ксения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1865

Дочь: Баушкина Елена (Ольга)

Мать ребёнка: Сидоренкова Ксения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1868

Сын: Сидоренковъ Алексей

Мать ребёнка: Сидоренкова Ксения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1884

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Сидоренкова Елена Гаврилова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидоренкова Елена Гаврилова

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