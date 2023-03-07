Баушкина (Сидоренкова) Елена (Ольга) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баушкина (Сидоренкова) Елена (Ольга)

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.07.1865

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1865

Отец: Сидоренковъ Павелъ

Мать: Сидоренкова Ксения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1883

Муж: Баушкинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1884

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Баушкинъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1888

Дочь: Баушкина Федосья

Отец ребёнка: Баушкинъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1890

Сын: Баушкинъ Николай

Отец ребёнка: Баушкинъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1891

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Баушкинъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1893

Сын: Баушкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Баушкинъ Федоръ

сельцо Петровка
Рождение ребёнка
06.01.1896

Сын: Баушкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Баушкинъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1898

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Баушкинъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.06.1905

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Баушкинъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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