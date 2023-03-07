Баушкина (Сидоренкова) Елена (Ольга)
Место рождения
Дата рождения10.07.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1865
Отец: Сидоренковъ Павелъ
Мать: Сидоренкова Ксения
Бракосочетание
31.01.1883
Муж: Баушкинъ Федоръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1884
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Баушкинъ Федоръ
Рождение ребёнка
22.04.1888
Дочь: Баушкина Федосья
Отец ребёнка: Баушкинъ Федоръ
Рождение ребёнка
07.05.1890
Сын: Баушкинъ Николай
Отец ребёнка: Баушкинъ Федоръ
Рождение ребёнка
03.08.1891
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Баушкинъ Федоръ
Рождение ребёнка
08.10.1893
Сын: Баушкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Баушкинъ Федоръ
сельцо Петровка
Рождение ребёнка
06.01.1896
Сын: Баушкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Баушкинъ Федоръ
Рождение ребёнка
19.01.1898
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Баушкинъ Федоръ
Рождение ребёнка
14.06.1905
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Баушкинъ Федоръ