Сидоренковъ Василий
Место рождения
Дата рождения28.12.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1862
Отец: Сидоренковъ Павелъ
Мать: Сидоренкова Ксения
Бракосочетание
03.02.1883
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Сидоренкова Елена
Мать ребёнка: Сидоренкова Щипакина Анна
Рождение ребёнка
14.10.1893
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Сидоренкова Щипакина Анна
сельцо Петровка
Рождение ребёнка
24.10.1895
Сын: Сидоренковъ Степанъ
Мать ребёнка: Сидоренкова Щипакина Анна
Рождение ребёнка
24.05.1897
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Сидоренкова Щипакина Анна