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Сидоренковъ Василий

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.12.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1862

Отец: Сидоренковъ Павелъ

Мать: Сидоренкова Ксения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1883

Жена: Сидоренкова Щипакина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Сидоренкова Елена

Мать ребёнка: Сидоренкова Щипакина Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1893

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Сидоренкова Щипакина Анна

сельцо Петровка
Рождение ребёнка
24.10.1895

Сын: Сидоренковъ Степанъ

Мать ребёнка: Сидоренкова Щипакина Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1897

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Сидоренкова Щипакина Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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