Александрова (Сидоренкова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Сидоренкова) Агафья

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Место рождения

Петровка

Дата рождения

04.02.1853

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1853

Отец: Сидоренковъ Денисъ

Мать: Сидоренкова Екатерина

Бракосочетание
08.11.1874

Муж: Кабановъ Павелъ

Рождение ребёнка
28.11.1875

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Кабановъ Павелъ

Рождение ребёнка
1878

Сын: Александровъ Василий

Отец ребёнка: Кабановъ Павелъ

Рождение ребёнка
03.07.1884

Сын: Александровъ Кабановъ Степанъ

Отец ребёнка: Кабановъ Павелъ

Рождение ребёнка
12.09.1888

Сын: Кабановъ Сергей

Отец ребёнка: Кабановъ Павелъ

Рождение ребёнка
14.11.1892

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Кабановъ Павелъ

Рождение ребёнка
15.02.1895

Сын: Александровъ Левъ

Отец ребёнка: Кабановъ Павелъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Кабановъ Павелъ

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