Александрова (Сидоренкова) Агафья
Место рождения
Дата рождения04.02.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1853
Отец: Сидоренковъ Денисъ
Мать: Сидоренкова Екатерина
Бракосочетание
08.11.1874
Муж: Кабановъ Павелъ
Рождение ребёнка
28.11.1875
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Кабановъ Павелъ
Рождение ребёнка
1878
Сын: Александровъ Василий
Отец ребёнка: Кабановъ Павелъ
Рождение ребёнка
03.07.1884
Сын: Александровъ Кабановъ Степанъ
Отец ребёнка: Кабановъ Павелъ
Рождение ребёнка
12.09.1888
Сын: Кабановъ Сергей
Отец ребёнка: Кабановъ Павелъ
Рождение ребёнка
14.11.1892
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Кабановъ Павелъ
Рождение ребёнка
15.02.1895
Сын: Александровъ Левъ
Отец ребёнка: Кабановъ Павелъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Кабановъ Павелъ