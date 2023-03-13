Зорковъ Василій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорковъ Василій

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Зорковъ Иванъ

Мать: Зоркова Лешина Татьяна

Бракосочетание
22.01.1862

Жена: Зоркова Анна

Рождение ребёнка
10.10.1863

Дочь: Зоркова Настасья

Мать ребёнка: Зоркова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1865

Дочь: Зоркова Васса

Мать ребёнка: Зоркова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1866

Сын: Зорковъ Иванъ

Мать ребёнка: Зоркова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1869

Сын: Зорковъ Иванъ

Мать ребёнка: Зоркова Анна

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.08.1870

Сын: Зорковъ Александръ

Мать ребёнка: Зоркова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1879

Дочь: Кувшинова Дарія

Мать ребёнка: Зоркова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Лешина Евдокія

Мать ребёнка: Зоркова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Зоркова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордѣева Марія

Мать ребёнка: Зоркова Анна

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