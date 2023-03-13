Зорковъ Василій
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Зорковъ Иванъ
Мать: Зоркова Лешина Татьяна
Бракосочетание
22.01.1862
Жена: Зоркова Анна
Рождение ребёнка
10.10.1863
Дочь: Зоркова Настасья
Мать ребёнка: Зоркова Анна
Рождение ребёнка
12.08.1865
Дочь: Зоркова Васса
Мать ребёнка: Зоркова Анна
Рождение ребёнка
18.10.1866
Сын: Зорковъ Иванъ
Мать ребёнка: Зоркова Анна
Рождение ребёнка
23.06.1869
Сын: Зорковъ Иванъ
Мать ребёнка: Зоркова Анна
Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.08.1870
Сын: Зорковъ Александръ
Мать ребёнка: Зоркова Анна
Рождение ребёнка
09.03.1879
Дочь: Кувшинова Дарія
Мать ребёнка: Зоркова Анна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Лешина Евдокія
Мать ребёнка: Зоркова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зорковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Зоркова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордѣева Марія
Мать ребёнка: Зоркова Анна